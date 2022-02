Antwerp kent het schorsingsvoorstel voor Ally Samata na zijn rode kaart tegen Seraing

Ally Samatta kreeg in het duel tegen Seraing op vrijdagavond de rode kaart onder zijn neus geschoven. Antwerp kent nu het schorsingsvoorstel van het Bondsparket.

Ally Samatta kreeg in het duel met Seraing een rode kaart nadat hij een stevig charge uitvoerde. Scheidsrechter Arthur Denil werd door de VAR nog naar het scherm geroepen omdat zij blijkbaar vonden dat hij de fase nog eens moest herbekijken. De scheidsrechter bleef bij zijn beslissing en hierdoor moest Antwerp nog een halfuur met 10 verder.

Het Bondsparket vorderde hiervoor twee weken schorsing waarvan één effectief. Dit gecombineerd met een boete van €1500. Indien Antwerp niet in beroep gaat is hij er zondag niet bij in het duel tegen KV Mechelen.