'KV Mechelen is momenteel na Union de best voetballende ploeg in 1A'

KV Mechelen staat momenteel op de zevende plaats in de Jupiler Pro League en brengt volgens Patrick Goots heel goed voetbal.

Gazet van Antwerpen vroeg aan analist Patrick Goots of KV Mechelen momenteel de best voetballende ploeg in 1A is, na Union SG. “Ik zeg zelfs volmondig 'ja'. Ze hebben wel wat last gehad van covid, dat zag je bij die nipte nederlaag tegen Anderlecht. Maar daarna zag ik na Nieuwjaar weer veel mooi voetbal. Met een knappe 9 op 9 de voorbije drie weken”, zegt Goots.

“KV Mechelen beschikt gewoon over veel spelers die niet alleen voetbaltechnisch sterk zijn, maar ook snel kunnen voetballen en bijna allemaal scorend vermogen bezitten. Ze spelen bovendien bijna altijd in hetzelfde systeem, ze weten perfect wat ze kunnen en moeten doen. Koppel dat aan enthousiasme en een goede sfeer en je krijgt een heel leuke ploeg voor de neutrale liefhebber om naar te kijken. Met veel individuele én collectieve kwaliteiten.”

Het is dan ook uitkijken of ze de top vier weten te behalen. “Ze staan nu voor de week van de waarheid. Na zondag weten we wat voor dit KV Mechelen het hoogst haalbare zal zijn. Eerst tegen Genk en dan op Antwerp moeten ze minstens 4 op 6 halen om mee te doen voor de Champions' play-offs. Lukt dat niet, dan kunnen we misschien voor de eerste keer in jaren uitkijken naar interessante Europe play-offs. Met naast KV Mechelen ook Gent, Genk en wellicht Charleroi.”