RWDM won topper tegen Deinze: "Beste match van het seizoen"

RWDM won zondag van SK Deinze en komt zo een stap dichter bij de tweede plaats in 1B.

Trainer Vincent Euvrard van RWDM was heel tevreden over de zege van zijn ploeg. “Dit was onze beste match van het seizoen”, klinkt het bij La Capitale. “We speelden al wel meer sterke matchen, maar in dit duel waren we echt wel heel solide.”

“We konden de ruimtes klein houden en gaven zo weinig kansen weg terwijl we vorig jaar toch vaak veel kansen creëerden, maar ook veel kansen weggaven. Het bewijst dat we toch weer wat geëvolueerd zijn."

RWDM wist ook opnieuw de nul te houden. “Dat is toch wel terug een van onze sterke punten geworden. Maar als je een rol van betekenis wil spelen in deze reeks, dan zijn die clean sheets bijzonder belangrijk. Ik denk dat we een goede balans hebben gevonden met ons team.”