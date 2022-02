Clubicoon praat openlijk over terugkeer naar Barcelona: "In welke rol weet ik nog niet"

Zijn actieve carrière zit er nog niet op, want Andrès Iniesta amuseert zich nog bij Vissel Kobe. Maar uiteraard is de 37-jarige middenvelder al bezig met het leven na zijn pensioen. En als het aan hem ligt, gaat dat bij Barcelona zijn.

Iniesta is een absoluut clubicoon van de Spaanse topclub en ziet er zich weer aan de slag. "Barcelona is mijn thuis en ik voel me nergens beter dan daar", vertelde hij aan journalist Gerard Romero. "Ik denk nu vooral nog aan voetballen, maar de tijd haalt me langzaam in."

"Ik wil wel in het voetbal actief blijven, ja. Ik weet nog niet waar ik mezelf zie nadat ik gestopt ben. Of ik trainer wil worden of directeur. Ik zou het geweldig vinden om ooit terug te keren bij Barcelona om de club te helpen. Maar ik kan de toekomst niet voorspellen."

Zijn maatje, Xavi, is er intussen coach. "'Hij heeft tijd nodig. Beetje bij beetje zie ik positieve dingen gebeuren. Het liefst willen we allemaal dat onze periode wordt herhaald. Daar zijn geen garanties voor, maar het belangrijkste is wel dat we weten hoe we Barcelona willen zien voetballen."