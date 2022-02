Gent - uiteraard - niet akkoord met schorsingsvoorstel Samoise

Soms vraag je u af of ze wereldvreemd zijn bij het bondsparket. Matisse Samoise heeft wel degelijk een schorsingsvoorstel van een effectieve straf van één match en één voorwaardelijk gekregen voor zijn rode kaart tegen Eupen. Uiteraard gaat AA Gent daartegen in beroep.

Vanhaezebrouck schreeuwde moord en brand over die rode kaart, maar in dit geval konden we hem gelijk geven. Iedereen trouwens, want er was ten lande geen man te vinden die het een overtreding vond, laat staan een rode kaart. Bij het bondsparket dachten ze daar dus anders over.

Maandag in Extra Time werd er zelfs even over gesproken en ook aan die tafel vond niemand het rood waard. "Zelfs geen geel", klonk het. "Het zou belachelijk zijn als Samoise hiervoor nog eens een schorsing kreeg", zei Vanhaezebrouck zaterdagavond. Wel, hopelijk hebben ze dat bij het Disciplinair Comité ook gezien.