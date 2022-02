Zusterclub wordt tweede grootste aandeelhouder van KV Mechelen

KV Mechelen had al een hele tijd het plan om de aandelen van ex-voorzitter Dieter Penninckx onder de 50 procent te krijgen, maar dat was nog steeds niet officieel. Nu is bekend hoe de aandelen verdeeld zullen worden.

Er is een mondeling akkoord over de geplande kapitaalsinjectie van 5 miljoen euro en de bijbehorende wijzigingen in de aandelenstructuur, weet GvA. Penninck zal nog 49 procent van de aandelen behouden. De Nederlandse zakenman Philippe van Esch, voorzitter van zusterclub Helmond Sport, wordt met 20% de op één na grootste aandeelhouder. De supporters krijgen een kleine 8% van de aandelen in handen. De overige 23% wordt verdeeld over negen andere minderheidsaandeelhouders, onder wie de huidige aandeelhouders Eddy De Reys en Luc Leemans en met Frank Lagast (CEO van KV) en Marc Verbruggen (lid van stadioncomité) als meest opvallende nieuwe namen. De overeenkomst moet wel nog op papier worden vastgelegd. Hier en daar kunnen er dus nog wat procentjes verschuiven.