OFFICIEEL: Anderlecht legt jonge flankverdediger langer vast

Anderlecht heeft het contract van Mohamed Bouchouari opengebroken. De 21-jarige flankverdediger is een van de leiders van de beloften van paars-wit.

Bouchouari heeft een verleden bij Beerschot, PSV en Zulte Waregem. In 2018 maakte hij de overstap naar Anderlecht. Na een avontuur bij het Luxemburgse Dudelange keerde de voormalige jeugdinternational in januari 2021 terug naar Neerpede.

De flankverdediger is dit seizoen een van de sterkhouders bij de beloften van paars-wit, die een stevige titelstrijd uitvechten met Racing Genk. Bouchouari is een van de jongens die volgend seizoen in 1B -als Anderlecht de top vier haalt- mee de kar moet trekken.

Bouchouari ondertekende een contract tot medio 2024.