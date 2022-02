🎥 David De Gea pakt uit met weergaloze redding en heeft daardoor knappe statistiek beet

De Spaanse doelman is dit seizoen misschien wel de beste speler bij Manchester United en ook tegen Brighton pakte De Gea opnieuw uit met een heerlijke redding op een kopbal van Moder, waardoor de 0-0 op het bord bleef staan.

Uiteindelijk werd het nog 2-0 voor Manchester United, waardoor De Gea dus ook een clean sheet heeft te pakken. Het is zijn 128ste clean sheet bij de Engelse topclub en zo komt hij op een gedeelde leidersplaats met Peter Schmeichel, die ook 128 clean sheets wist te halen bij Manchester United. Een straffe prestatie van De Gea.

David de Gea has kept 128 clean sheets in the Premier League, no Man Utd keeper has kept more for the club:



🇪🇸 David de Gea (128)*

🇩🇰 Peter Schmeichel (128)

🇳🇱 Edwin van der Sar (90)



Goes level with Schmeichel and into the top 10 for PL clean sheets. 🇪🇸👏 pic.twitter.com/Eb17wBCfy1