Pep Guardiola heeft lovende woorden voor één van zijn middenvelders: "Hij is de perfecte speler"

Manchester City staat al met anderhalf been in de volgende ronde van de Champions League. De Engelse topclub won dinsdag de heenwedstrijd vlot van Sporting CP met duidelijke 0-5 cijfers.

De man van de match was misschien wel Bernardo Silva. De Portugees was goed voor twee knappe doelpunten en was overal op het veld terug te vinden. Ook Pep Guardiola, de manager van Manchester City, was onder de indruk van zijn prestatie.

"Ik zeg altijd tegen hem: 'jij bent de perfecte speler'. Met de bal is hij meer dan uitzonderlijk, maar ik zeg altijd tegen hem dat je wedstrijden moet gaan winnen, je moet het vermogen hebben om het te doen. Hij heeft de techniek, alles. Dit was zijn thuisstad, en hij komt hier graag terug. Hij is een ex-speler van Benfica, dus dit was speciaal voor hem vanavond", aldus Guardiola bij SkySports.