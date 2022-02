Kaminski blinkt uit in Engeland én blijft enorm ambitieus: "Leuk om in aanmerking te komen voor selectie bij Rode Duivels, maar ik wil meer"

Thomas Kaminski presteert (ver weg van de Belgische media) uitstekend tussen de palen bij Blackburn Rovers. Het contract van de doelman bij de Engelse traditieclub werd onlangs verlengd tot medio 2025. Maar hij wil meer...

Blackburn Rovers betaalde enkele seizoenen geleden amper een half miljoen euro voor Thomas Kaminski. De voormalige doelman van onder meer RSC Anderlecht en KAA Gent werkte zich snel op tot onbetwiste nummer één. Bij de nationale ploeg is dat echter geen optie.

"Het is een moeilijke zaak in België", windt Kaminski er op de webstek van The Riversiders geen doekjes om. "Bij de Rode Duivels zijn er nu eenmaal veel goede doelmannen. Ik vind het al leuk om in aanmerking te komen voor een selectie, maar eigenlijk wil ik meer."