Virgil van Dijk tevreden na knappe prestatie bij Inter: "We wisten dat we zouden afzien"

Liverpool had het woensdagavond lange tijd niet onder de markt op bezoek bij een ijzersterk Internazionale. Via doelpunten in het slotkwartier van Firmino en Salah staan de Reds al met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League.

Liverpool kende een zware avond tegen Inter. De Reds konden andermaal rekenen op een uitstekende Virgil Van Dijk. De aanvoerder was de rots in de branding bij Liverpool. "We wisten dat we vanavond onder druk zouden komen staan. Inter is een erg sterk team. We moesten bereid zijn om af te zien, om vuile meters te maken. Wel, dat heeft iedereen perfect gedaan vanavond. We boeken een goed resultaat én een clean sheet, dus het is een geweldige avond voor ons", liet de Nederlander van Liverpool optekenen in de mixed zone. De terugwedstrijd tegen Inter wordt op acht maart gespeeld. Zaterdag ontvangt Liverpool laagvlieger Norwich City in de Premier League.