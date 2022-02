Dries Mertens en Napoli zien af in Barcelona: "En toch is het niet meer de ploeg van vroeger"

Barcelona en Napoli hielden het donderdagavond op een 1-1-gelijkspel. Napoli mocht daar erg blij mee zijn, want vooral na de pauze ontwikkelde Barcelona enorm veel druk. Gelukkig voor de Napolitanen stond het vizier van Ferran Torres niet goed afgesteld, al was de vederlichte strafschop erg zuur.

Ei zo na viel stapte Napoli met een zege van het veld. Dries Mertens, die in minuut tachtig mocht invallen, kon Marc-André ter Stegen echter niet kloppen. "Het was een moeilijke bal, maar ik raakte hem iets te zacht", reageerde Mertens bij Sporza.

"Al bij al moeten we gewoon tevreden zijn dat het hier 1-1 blijft. We speelden zeker niet onze beste wedstrijden en lieten hen te makkelijk voetbal. We gingen ook te vaak in de fout, al was dat wellicht ook hun verdienste."

Barcelona maakte na de pauze indruk, maar vergat zichzelf te belonen met een zege. "Daaraan zie je dat het niet meer de ploeg van vroeger is", aldus Mertens. "Toen maakten ze de kansen gewoon af."

Mertens kreeg tien luttele minuten om zich te tonen in Nou Camp. Een ondankbare situatie als je als ploeg achteruit gedrukt wordt. "Ondankbaar? Zo weinig minuten spelen, dat is ondankbaar", stak de Leuvernaar zijn teleurstelling niet weg.