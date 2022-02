🎥 Harry Kane bezorgt Tottenham drie punten bij Manchester City na knotsgek slot

Na drie competitienederlagen op rij hebben de Spurs opnieuw een driepunter te pakken, uitgerekend op het veld van Manchester City. Al zag het er slecht uit toen Mahrez in minuut 90 de 2-2 scoorde, maar met zijn tweede treffer van de avond maakte Kane er in blessuretijd nog 2-3 van.

De match kon niet beter beginnen voor de Spurs. Na nog geen handvol minuten counterde Tottenham zich naar 0-1. Son werd door de buitenspelval geloodst, Kulusevski kreeg de openingstreffer op een schoteltje aangereikt.

Kulusevski zet de Spurs al vroeg op rozen! 🌹🙌 pic.twitter.com/MNck4SnntU — Play Sports (@playsports) February 19, 2022

Manchester City legde zijn wil op tegen een erg behoudend Tottenham. Iets voorbij het halfuur bracht Gundogan de bordjes in evenwicht, al zag Lloris er niet goed uit.

Na de pauze hield Tottenham de thuisploeg beter in bedwang. Op het uur viel het doelpunt aan de overzijde uit de lucht. Son zonderde met een schitterende voorzet Kane af. De spits van de Spurs werkte enig mooi af. Niet veel later scoorde Kane opnieuw, maar het feestje ging niet door wegens voorafgaand buitenspel.

Een kantelmoment, zo bleek. In de slotminuut van de reguliere speeltijd ging de bal op de stip voor City, na hands van Romero. De pas ingevallen Mahrez pakte zijn verantwoordelijkheid door de elfmeter weergaloos in de bovenhoek te knallen: 2-2.

Nog was het niet voorbij in het Etihad Stadium. Kulusevski zwiepte de bal nog eens voor doel in blessuretijd, waar Kane het luchtduel won en in het zijnet kopte: 2-3, Antonio Conte ging uit zijn dak. Tottenham blaast de titelstrijd nieuw leven in.