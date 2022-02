Lucas Ribeiro bedankt Moeskroen: "Ik heb het beste gekozen voor mijn carrière"

Lucas Ribeiro Costa verliet tweedeklasser Moeskroen deze winter. Een keuze die hem het beste leek voor zijn carrière.

Deze winter leed tweedeklasser Moeskroen een groot sportief verlies: Lucas Ribeiro Costa (23), gehuurd van Sporting Charleroi, verlaiet de Canonnier voor een avontuur bij Waasland-Beveren. Het werd een transfer naar een concurrent in 1B die natuurlijk niet gepland was aan het begin van het seizoen: "Het idee was om het hele seizoen in Moeskroen te doen, ja. Helaas maakte de situatie van de club de zaken ingewikkeld", betreurt de Braziliaan in een interview met onze redactie.

Ik heb dat bij Virton al meegemaakt, ik weet dat het de carrière van een speler kan beïnvloeden

"Op sportief en op menselijk vlak, valt er niets te zeggen. Ik heb prachtige momenten beleefd in Moeskroen, ik speelde daar mijn beste voetbal. Ik kon goed opschieten met de staf, met mijn teamgenoten en ik hield van fans", zegt Ribeiro Costa. "Maar op het extra-sportieve vlak, de zorgen met Lille, de salarissen... Dat maakte de situatie moeilijk te managen. Ik heb dat bij Virton al meegemaakt, ik weet dat het de carrière van een speler kan beïnvloeden. Meerdere spelers hebben om die reden overwogen om te vertrekken", legt hij nogmaals uit.

De optie om naar Waasland-Beveren te gaan diende zich al snel aan. "De keuze voor Beveren was de beste. Er was interesse van verschillende clubs, maar ik "voelde" het Waasland-project beter", legt Ribeiro Costa uit. Op papier was Moeskroen niettemin ambitieus. "Ik kwam aan via Mbo Mpenza en het project was interessant. Met ervaren spelers dacht ik echt dat we voor promotie naar eerste klasse zouden spelen, maar het ging niet zoals gepland". Het doel zal nu duidelijk zijn: dezelfde vorm behouden met Waasland-Beveren en spelen voor de promotie.