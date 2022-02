RWDM kan zaterdag bij Waasland-Beveren optie nemen op plaats twee: "Voor hen is het meer van moeten"

RWDM verloor slechts een van zijn laatste twaalf competitiematchen en is daardoor opgeklommen naar de tweede plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op barrageduels tegen het nummer zeventien uit de Jupiler Pro League. Zaterdag gaat RWDM op bezoek bij Waasland-Beveren.

RWDM kan rechtstreekse concurrent Waasland-Beveren een zware klap toedienen. Mits een driepunter op de Freethiel loopt RWDM acht punten uit op de Leeuwen. "Wij beseffen dat we in deze wedstrijd een heel belangrijke stap kunnen zetten, tegelijkertijd is het seizoen nog lang. Iedereen is erop gebrand om een rechtstreekse concurrent op acht punten te zetten. Zonder het allemaal op te willen kloppen, dit zijn toch de wedstrijden waarvoor je het doet. Al is het voor Waasland-Beveren nog stukken belangrijker, want zij kunnen niet terugvallen op een bonus", vertelt RWDM-middenvelder Glenn Claes aan Voetbalkrant.com.

Goede flow

RWDM begon aan het seizoen met een teleurstellende vijf op achttien. Daarna ging het crescendo met de Brusselaars. "Op zich is er niets of nauwelijks iets veranderd. De kwaliteit is er altijd geweest, maar in het begin was het al te vaak 'net niet' voor ons. Nu zitten we duidelijk in een goede flow en, dat moeten we ook durven toegeven, zit het allemaal wat mee op sommige momenten", aldus Claes.

Wintertransfers

Met John Textor kreeg RWDM een nieuwe investeerder. De Amerikaan deed onmiddellijk van zich spreken tijdens de wintermercato met enkele straffe transfers. Claes: "Hij is zichzelf komen voorstellen en zat al een keertje in de tribunes, maar verder horen of zien wij hem niet. De transfers pakken goed uit: Yan Vorogovskiy toonde zich meteen een aanwinst en Igor de Camargo speelde onmiddellijk op hoog niveau. En jongens als Hazard en Oulare komen er ook nog aan. Ook zij kunnen ons nog van dienst zijn dit seizoen. Het spreekt voor zich dat dit soort transfers tot voor kort niet haalbaar waren voor RWDM. Dat de concurrentie in de kern hierdoor toegenomen is, kan alleen maar een goeie zaak zijn. Zo gaat het er bij elke goeie club aan toe."

Tot voor kort waren dit soort transfers niet haalbaar voor RWDM

Op zijn 27ste droomt Glenn Claes van een terugkeer naar het hoogste niveau met RWDM. "Natuurlijk, dat moet de ambitie zijn. Dat steken we ook niet langer onder stoelen of banken. Laat ons maar stap voor stap groeien, want we moeten ook niet boven onze stand gaan leven. De titel? We zullen zien... We houden de resultaten van Westerlo uiteraard in de gaten, maar op dit moment ligt de focus op Waasland-Beveren de strijd om de tweede plaats", besluit de ex-speler van onder meer KV Mechelen en Lierse.