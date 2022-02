Voormalig Moeskroen-speler Drazen Govic overleden

Drazen Govic, voormalige middenvelder van Moeskroen, stierf op 40-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk.

Drazen Govic is omgekomen bij een auto-ongeluk in de buurt van Sibenik in Kroatië. De voormalige middenvelder werd in 2007 voor een half seizoen gehuurd door Moeskroen en speelde slechts drie keer in zijn maanden bij de Hurlus. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe!