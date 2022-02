Waasland-Beveren gooit strijd om plaats twee helemaal open na late zege tegen RWDM

In een kansarme topper tussen Waasland-Beveren en RWDM leek een doelpuntloos gelijkspel in de maak. In de slotminuut van de reguliere speeltijd ging de ingevallen Trari zijn kans, Le Joncour devieerde het leer ongelukkig in eigen doel: 1-0.

Louis Verstraete miste meteen een goeie kans. Het startschot van een spektakelstuk? Toch niet. RWDM domineerde de eerste helft, maar kon Jackers nauwelijks bedreigen. In de tweede helft herstelde Waasland-Beveren het evenwicht.

In het slotkwartier had Jackers een schitterende reflex in huis om Ruyssen van de 0-1 te houden. Aan de overzijde knalde alweer Verstraete een vrije schietkans te wild naast. Waasland-Beveren speelde alles of niets en gooide nog heel wat offensieve krachten in de strijd.

De zet van Schneider rendeerde in de negentigste minuut. Mauro Trari kwam naar binnen en haalde hard uit, Le Joncour devieerde het leer ongelukkig voorbij Defourny in eigen doel. RWDM was in blessuretijd niet meer bij machte om te reageren.

Waasland-Beveren gooit de strijd om plaats twee helemaal open en nadert tot op twee punten van RWDM, dat na vijf zeges op rij weer weet wat verliezen is.