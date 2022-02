Ex-speler Manchester United denkt niet dat Rangnick volgend seizoen trainer is van de club

Rangnick werd 2 maanden geleden aangesteld als interim-manager. Op het einde van het seizoen ging men een evaluatie maken. De opties zijn: Rangnick blijft trainer of de Duitser krijgt een adviserende rol.

Volgens Neville heeft hij niet genoeg indruk gemaakt om de trainersjob te krijgen. Een adviserende rol kan wel goed passen bij Rangnick vindt de Brit.

Afgelopen weekend won Manchester United met 2-4 op bezoek bij Leeds United.

🗣 "I don't think he gets the job at the end of the season. He's in a strong position to advise."@GNev2 doesn't expect Ralf Rangnick to be named permanent Man United manager but says he's had a good view of the personalities and performance levels of the team pic.twitter.com/jzOxzAAQDO