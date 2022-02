Yari Verschaeren schittert in nummer 10 voor Anderlecht: "Wou supporters iets geven met mijn nieuwe rugnummer"

Kan het iconische nummer 10 voor extra druk zorgen? Ja, zeker wel. Maar bij Yari Verschaeren was er van druk geen sprake tegen Racing Genk.

De kersverse nummer 10 schitterde in het Lotto Park en pikte ook zijn doelpuntje mee, een fraai doelpunt van Anderlecht over verschillende stationnetjes.

De verkenning duurde lang in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk, maar de thuisploeg profiteerde optimaal van de foutjes achterin/ "Je moet de situatie controleren zoals ze zich voordoet. Het begin was wat lastiger maar na de eerste goal ging het al vlotter. Na die tweede moet je de controle over de wedstrijd behouden", zegt Verschaeren achteraf op een volwassen manier.

Op voorhand sprak Verschaeren dat die nummer 10 hem niet meer druk zou geven maar in een vol lotto Park is dat toch nog net iets anders. "Ik wou de supporters iets geven vandaag maar probeer er zelf zo weinig mogelijk aan te denken."

"Ik heb voor het nummer 10 gekozen voor de positieve boost, niet om me mentaal meer druk te laten opleggen. Als je ziet wie er die nummer 10 allemaal gedragen heeft, ben ik heel blij dat ik ook in det lijstje terechtkom."

PO1 blijft het doel

In de tussenstand blijft het razend spannend bovenaan. Niet alleen voor de tweede (en eerste) plaats, ook voor de top 4. Momenteel staat Anderlecht op die vierde plaats maar AA Gent en vooral KV Mechelen hijgen in de nek van Paars-Wit.

"We weten dat ze achter ons zitten en ons willen inhalen, maar moeten op onszelf focussen. Er komen nog enkele belangrijke wedstrijden aan. Wat onze ambitie nu is? Eerst PO1 halen, daarna kunnen we die ambitie misschien nog bijschaven", besluit hij.