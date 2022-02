Marco Verratti riskeert een sanctie na zijn opmerkingen over arbitrage

Zeker niet iets dat de relatie tussen Verratti en het scheidsrechterskorps zal verbeteren...

De woorden van Marco Verratti dit weekend vlak na de verrassende nederlaag tegen FC Nantes (3-1) zijn in Frankrijk niet goed bevallen. De Italiaanse middenvelder, die wel vaker durft te klagen tegen en over de arbitrage, wond er deze keer geen doekjes om heen. "Op een gegeven moment moeten ook de scheidsrechters hun verantwoordelijkheid nemen, want ik denk dat we daar met de scheidsrechters de stront in hebben gestoken", vertelde hij bij Canal+.



L'Equipe bevestigt nu dat de Nationale Ethische Raad heeft besloten de tuchtcommissie in te schakelen na de opmerkingen van Verratti. Leonardo, de sportdirecteur van PSG, maakt zich ondanks zijn opmerkingen over het wanbeleid van de wedstrijd - in het bijzonder - door de heer Mikael Lesage, geen zorgen.