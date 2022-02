Doofpotoperatie? 'Ook assistent-coach schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar Ajax liet hem ongemoeid'

AFC Ajax kwam enkele weken geleden in het oog van de storm terecht toen bleek dat Marc Overmars seksuele berichten had gestuurd naar een werkneemster van de club. Maar de Nederlandse grootmacht had eerder al een soortgelijk incident in de doofpot gestoken.

NRC weet dat ook Winston Bogarde zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De assistent-coach van AFC Ajax stuurde sexuele berichten naar een vrouw. Het grote verschil voor de Nederlandse topclub: het ging niét om een werkneemster. Ajax voerde dan wel een onderzoek naar Bogarde, maar de clubleiding besliste uiteindelijk dat het om een privékwestie ging. Het lijkt echter op een doofpotoperatie. Eentje waar de publieke opinie in Nederland niét van zal wegkijken.