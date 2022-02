Overname geregeld, nu prompt ontslagen: "Nieuwe bazen, nieuwe wetten"

Als CEO van Deinze lag Marc Vanmaele mee aan de basis aan de overname door de Japanse investeringsmaatschappij ACA Football Partners. Enkele weken later werd de 62-jarige Vanmaele ontslagen bij de Oost-Vlamingen.

En dat is hoogst opmerkelijk, zeker omdat Vanmaele nog maar sinds begin dit seizoen was aangesteld als CEO van Deinze. Vanmaele reageerde bij HLN op zijn ontslag. "Ik heb mezelf niets te verwijten en ben niet rancuneus. Dit zijn nu eenmaal de wetten van het voetbal. Dag en nacht heb ik aan de professionalisering van Deinze gewerkt. Nieuwe bazen, nieuwe wetten."

Vanmaele neemt met opgeheven hoofd afscheid van Deinze, al had hij het gevoel dat zijn verhaal nog lang niet uitgeschreven was. "Samen met voorzitter Denijs Van De Weghe en T1 Wim De Decker was ik de fundamenten aan het leggen om over twee jaar in de Jupiler Pro League te voetballen. Jammer dat er voor mij nu al een einde komt aan dit verhaal."