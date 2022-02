Dubbel gevoel bij Ajax na gelijkspel bij Benfica: "We hadden brutaler en creatiever moeten zijn"

Ajax bleef woensdag op bezoek bij Benfica steken op een 2-2-gelijkspel. De Amsterdammers kwamen twee keer op voorsprong, maar evenveel keer kwamen Vertonghen en co langszij.

Het was aanvoerder Dusan Tadic die Ajax met een fraai doelpunt op voorsprong zette in Lissabon. Na afloop hinkte de Serviër op twee gedachten. "We winnen niet, dan kan je niet blij zijn. Tegelijkertijd is 2-2 geen slecht resultaat, over drie weken hebben we nog alle kansen om het thuis af te maken. Toch hadden we vooral in de tweede helft brutaler en creatiever moeten zijn, dat zijn we aan onszelf verplicht met al onze kwaliteiten."

Ook Erik ten Hag zat met een dubbel gevoel. "We gaven de goals te gemakkelijk weg. Aan de bal waren we niet goed genoeg vandaag, dat kunnen we veel beter. Anderzijds creëerden we vandaag vijf honder procent kansen, maar die moet je dan wel maken", aldus de coach van Ajax bij AD.