Luka Elsner voor laatste wedstrijd bij Standard? "Ik weet hoe het werkt"

Zijn de uren van Luka Elsner bij Standard geteld? Als hij dit weekend met de Rouches verliest van AA Gent wellicht wel.

De kans dat Luka Elsner zijn laatste wedstrijd coacht voor Standard is bijzonder groot. “Ik heb geen ultimatum gekregen, maar ik weet hoe het werkt”, zegt Elsner aan Het Nieuwsblad.

Elsner haalde in zijn wedstrijden met Standard slechts 16 punten op 51. “De situatie is duidelijk. Er staat druk op mijn positie en ik begrijp dat, mijn staf ook. Ik weet hoe de dingen werken. Ik kan me alleen maar concentreren op mijn spelers en ze klaarstomen voor zondag. Zolang ik er ben, zal ik 100 procent geven.”

Heel wat spelers moeten geblesseerd toekijken. “Amallah, Laifis en Emond zullen er niet bij zijn. Tapsoba is twijfelachtig. Gilles Dewaele keerde deze week terug op training, maar voelde weer iets. We zullen zien, maar het ziet er niet goed uit.”