Saelemaekers is duidelijk: "Ik heb ervan geproefd, dan wil je meer"

Alexis Saelemaekers kreeg van de bondscoach al aardig wat kansen bij de Rode Duivels en wil dat ook dit jaar verderzetten.

Op de Final Four van de Nations League liet Alexis Saelemaekers zich gelden. Dat leverde hem ook speelminuten op tegen Wales en Estland.

“Meneer Martínez weet in elk geval wat hij aan mij geeft. Ik kan maar één iets doen: voortdoen zoals ik bezig ben, bij AC Milan en het nationale elftal, in de hoop dat dit volstaat. De ambitie is om een vaste waarde te zijn”, zegt Saelemaekers aan Het Nieuwsblad.

Een selectie voor het WK in Qatar wordt niet eenvoudig. “België is op de wereldranking de nummer één, dat zegt genoeg over de concurrentie. Ik ben pas 22, het zou geen schande zijn om nog wat geduld te moeten oefenen. Anderzijds zou het wel een ontgoocheling zijn, mocht ik niet naar Qatar mogen. Ik heb ervan geproefd, dan wil je meer. Het is nu zaak om te tonen dat de coach op me kan rekenen.”