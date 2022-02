Nog meer Duivelse zorgen: Meunier verliet veld tegen Rangers met blessure

Thomas Meunier zat weer in de wedstrijdselectie van Dortmund na een spierblessure. Maar waarschijnlijk heeft hij een terugval gehad. Hij moest in ieder geval geblesseerd van het veld.

Meunier kon slechts 45 minuten rondmaken. Momenten voor de . scheidsrechter de pauze inluidde, stapte hij hinkend van het veld. Hij kwam voor de tweede helft niet meer het veld op en werd vervangen door Marius Wolf. Hoe erg het is, zal vandaag bekeken worden.

Meunier is de vijfde speler die in de laatste twee wedstrijden van Dortmund geblesseerd het veld moest verlaten. Eerder vielen ook al Marco Reus, Giovanni Reyna, Dan-Axel Zagadou et Raphael Guerreiro uit.