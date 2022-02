UEFA komt in spoedvergadering bij elkaar: Rusland geweerd van WK? Drie tegenstanders weigeren naar Moskou af te reizen

De Europese landen leggen massaal sancties op aan Rusland. En ook de UEFA komt vandaag bij elkaar om te bekijken of Rusland wel kan deelnemen aan het WK in Qatar. Oekraïne heeft al gevraagd om de Russen te weren.

De verontwaardiging en woede is groot na de inval van Rusland in Oekraïne. Vandaag komt de UEFA in spoedzitting bijeen en zal het ook bekiijken of Rusland mag deelnemen aan het WK. De Russen moeten wel nog play-off-wedstrijden spelen om zich te kwalificeren. Die staan volgende maand in Moskou gepland, maar de UEFA moet nu beslissen of die wel doorgaan.

Ze spelen tegen Polen. Wat al gevoelig ligt en als ze die wedstrijd winnen, spelen ze in de finale tegen Zweden of Tsjechië. De drie landen weigeren nog naar Rusland af te reizen. Oekraïne heeft de UEFA intussen al gevraagd om Rusland te weren.

Internationaal worden Russische sponsors ook al van de truitjes gehaald. Zo besliste Schalke om hoofdsponsor Gazprom niet langer op het truitje te laten prijken. Manchester United wil dan weer breken met de Russische vliegmaatschappij Aeroflot. Het laatste woord is hier uiteraard nog niet over geschreven.