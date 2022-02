Polen weigert WK-barrages tegen Rusland te spelen, Lewandowski reageert: "Mogen niet doen alsof er niets aan de hand is"

Cezary Kulesza, voorzitter van Poolse voetbalbond, bevestigde op Twitter dat Polen weigert te voetballen tegen Rusland in de komende barragewedstrijden voor het WK in Qatar. "Door de escalatie van het geweld van Rusland tegen Oekraïne, zal ons nationaal elftal het niet opnemen tegen de Russen. We zijn in overleg met Zweden en Tsjechië om een gemeenschappelijk statement te maken aan de FIFA."

Niet veel later reageerde Robert Lewandowski, aanvoerder van het nationale elftal en hét uithangbord van het Poolse voetbal. "Het is de enige juiste beslissing. Ik kan me niet voorstellen om onder deze omstandigheden tegen Rusland te voetballen. Ik besef dat hun spelers en fans niet verantwoordelijk zijn voor deze situatie, maar we mogen niet doen alsof er niets aan de hand is."

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF