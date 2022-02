'PSG bereidt bod voor op N'Golo Kanté'

N'Golo Kanté vertrok in 2015 voor negen miljoen van Caen naar Leicester City. Zeven jaar later is Kanté uitgegroeid tot een van de beste defensieve middenvelders op deze aardbol.

Het contract van N'Golo Kanté (30) bij Chelsea loopt af aan het einde van volgend seizoen. Willen de Blues nog een deel van de transfersom (zo'n 36 miljoen euro) recupereren, dan moeten ze hun kuitenbijter komende zomer van de hand doen. The Daily Telegraph laat weten dat PSG andermaal interesse toont in de 51-voudige international. De Parijzenaars zien in Kanté de geschikte pion om voor stabiliteit en balans te zorgen tussen al het offensieve geweld. Kanté won tot dusver twee titels in Engeland, met Chelsea en Leicester City. Dit seizoen kwam de Fransman, mede door knieproblemen, nog maar 25 keer in actie bij Chelsea. Daarin leverde Kanté drie assists af en scoorde hij twee keer.