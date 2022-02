Waarom toptalent Bounida komende week voor Ajax en niet voor Anderlecht gaat tekenen: "Nog veel meer talenten doorgestroomd"

Zoals we vorige week al schreven, tekent toptalent Rayane Bounida komende week donderdag voor Ajax. Dat ligt zo goed als vast. Het 16-jarige toptalent van paars-wit en zijn entourage kiezen daarbij niet enkel voor de centen.

Uiteraard kan Bounida bij Ajax meer verdienen, maar dat is niet de hoofdreden. PSG en Barcelona konden sowieso nog meer betalen. Maar Bounida en zijn familie zijn al lang gecharmeerd door de Amsterdamse topclub, waar hij ook al een rondleiding kreeg op 'De Toekomst', het befaamde jeugdcomplex van de club.

Vader Ben Bounida is ook een fan van Ajax en Urbain Haesaert - topscout van zowel Anderlecht en Ajax in het verleden - geeft nog meer redenen. ''De sportieve meerwaarde van de opleiding van Ajax mag je niet onderschatten. Daarmee wil ik de kracht van de Anderlecht-jeugd niet minimaliseren - ze hebben daar ook een sterke lichting", zegt hij in HLN. "Maar kijk eens hoeveel talenten er de voorbije jaren allemaal doorgestroomd zijn. Nog véél meer dan bij Anderlecht. Ajax is de beste voetbalschool die er bestaat. In een competitie die Rayane veel beter zou moeten liggen dan de Belgische - hij kan meer uit de duels spelen."