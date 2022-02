Derde plaats niet goed genoeg: Waasland-Beveren zet trainer op de keien en zet oude bekende van 1A aan het roer

Na het verlies tegen leider Westerlo van afgelopen weekend heeft Waasland-Beveren beslist om trainer Marc Schneider en assistent Pascal Cerrone te ontslaan. Er is ook meteen een nieuwe coach aangeduid.

Even terug naar vorig seizoen: Waasland-Beveren stond lange tijd laatste in 1A maar slaagde er in de slotspeeldag toch nog in om de rode lantaarn over te dragen aan Moeskroen. Toch lukte het de Waaslanders niet om opnieuw de grote ontsnappingstruc te vervolmaken want in de barrages werd er over twee duels verloren van Seraing.

Waasland-Beveren, in handen van Amerikaanse investeerders, wou zo snel mogelijk terugkeren naar 1A en heeft met namen zoals Gillet, Tshimanga en Ocanse ook geïnvesteerd in enkele mooie namen. Rechtstreekse promotie zou moeilijk worden met een ijzersterk Westerlo. Maar de tweede plaats geeft ook recht op mogelijke promotie, maar die tweede plaats lijkt nu voor RWDM te zullen zijn. Waasland-Beveren staat op de 3e plaats, 5 punten achter RWDM.

Waasland-Beveren grijpt dus in en zet haar trainersduo op straat. Jordi Condom werd meteen voorgesteld als nieuwe trainer, minstens tot aan het einde van het seizoen. Condom was tot enkele maanden geleden nog actief in 1A bij... Seraing.