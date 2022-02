Luka Elsner over zijn toekomst: "De relatie is nog niet gebroken, er was geen ultimatum"

Hij zat er als een geslagen man bij na het laatste fluitsignaal, maar in de kleedkamer stormde het nog eens. Luka Elsner kent zijn lot nog niet, maar het ziet er alvast niet goed uit voor de Frans-Sloveense trainer van Standard.

Heeft Elsner de laatste keer op de bank gezeten of zit hij er woensdag nog als Beerschot op bezoek komt? "Er is geen ultimatum geweest", weerlegde Elsner de berichten. "Ik ben geen meester van deze situatie. Als ik de reactie en de inzet van de spelers zag vandaag, denk ik dat de relatie nog niet gebroken is."

Hij blikte zelfs al vooruit op de match tegen Beerschot. "Een heel belangrijke wedstrijd, één die we absoluut moeten winnen. Ik blijf mijn werk met dezelfde inzet doen. We zouden beter stoppen met praten over de situatie tot er een conclusie is getrokken, want mijn antwoord blijft toch hetzelfde."

"We moeten die match winnen", herhaalde hij nog eens. "Daarom blijven we deze week op de Académie tot woensdag om ons optimaal voor te bereiden. Dat is een voorbereiding die al langer gepland stond."