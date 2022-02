Transfernieuws en Transfergeruchten 28/02: Buffon - Ramos

Ramos opnieuw weg bij PSG?

Zien we Sergio Ramos na deze zomer alweer niet meer bij PSG? Het zou zomaar kunnen, want volgens Footmercato hangt LA Galaxy nadrukkelijk naar hem te hengelen. In Parijs kon hij de verwachtingen nog niet inlossen.

Buffon blijft maar gaan

Gianluigi Buffon heeft een nieuw contract getekend dat hem tot 2024 voetballer maakt. De doelman gaat dus door tot zijn 46e.