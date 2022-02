Wat met de kansen op de play-offs? "We zijn voetballers, geen wiskundigen"

Cercle Brugge pakte een punt op bezoek bij KV Mechelen, of verloor er twee in de strijd om play-off 2. Hoe denken ze er zelf over bij De Vereniging?

Door de puntendeling tegen KV Mechelen wordt het duel tegen Genk nog belangrijker voor Cercle Brugge, wil het de top-8 nog halen. Al blijft Thomas Didillon rustig bij de zaak: "We gaan nu recupereren en dan die match tegen Genk voorbereiden en daar voor trainen." Job uitvoeren "We zijn geen wiskundigen, we zijn voetballers en dus voeren we onze job uit. Trainen, werken en proberen te winnen." "Een goede zaak, een slechte zaak? We gaan er elke week voor en dan zien we wel hoeveel punten we pakken."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Cercle Brugge - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:15 (05/03).