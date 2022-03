Toch nog veel onduidelijkheid over competitieformat 1B: "Alles hangt af van 1A en 16 of 18 ploegen daar... Normaal gezien is die één stijger slechts voor één seizoen"

We merkten dat er nog veel vragen waren over de nieuwe competitieformat in 1B die vandaag bekend gemaakt werd. Wij hadden er zelf ook wel nog vragen over en belden naar Harm van Veldhoven, voorzitter van 1B-club Lommel en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League.

Van Veldhoven vindt het trouwens spijtig dat dit format nu al openbaar werd gemaakt, want er moeten nog zaken besproken worden en het moet nog voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van de Pro League. "Er is al veel besproken, maar er moeten toch nog x aantal zaken verder uitgewerkt worden", aldus Van Veldhoven.

Onder de zaken die nog uitgewerkt moeten worden: wat na volgend seizoen? Het format dat nu op tafel ligt, bepaalt dat er volgend seizoen maar één stijger is uit 1B. "Omdat er normaal gezien drie ploegen degraderen", vult Van Veldhoven aan.

Die 'normaal gezien' deed ons alvast even de wenkbrauwen fronsen... Nu ja, dat er volgend seizoen normaal drie dalers zijn, dat ging sowieso nog problemen geven. Half 1A vreest daarvoor. "Tja, het staat zo in de notulen dat er volgend seizoen naar 16 clubs gegaan wordt, maar daar willen enkele clubs blijkbaar toch weer over discussiëren. Maar in principe is het de bedoeling dat er - buiten volgend seizoen - elk seizoen anderhalve stijger is. Dat er dus barragematchen gespeeld worden", legt Van Veldhoven uit.

Dit format is voor twee seizoenen en dan bekijken we het opnieuw

Voor Van Veldhoven is dit ook geen format voor de lange termijn. "En daar moeten we nu wel naartoe. Dit format is voor twee seizoenen en dan bekijken we het opnieuw. Wat ook logisch is gezien de inspanningen die de clubs doen om hun beloften in 1B te kunnen laten spelen. Je kan niet zeggen dat ze dat voor één seizoen doen. En voor ons is het financieel ook niet slecht, want elk van die clubs betaalt een miljoen aan de overige acht clubs. Dat is dus 500.000 euro meer per club, wat toch al veel is voor ons."

"Maar waar het effectief naartoe gaat, ligt nog niet vast. En dat zou nu wel eens mogen. Ik zou graag over twee-drie maand duidelijkheid hebben over wat er volgend seizoen in 1A gaat gebeuren en dan beginnen praten over een lange termijnformat. Bij Eleven zijn ze het intussen ook wel beu dat het format elk jaar verandert. De gesprekken met de G5 en de K11 daarover zijn bezig."

Voor de beloften vindt Van Veldhoven het wel een goede zaak. Hij kent het systeem al van in Nederland. "De jonge jongens van de topclubs kunnen zo progressie maken en langer in België blijven. Maar... zoals we zagen met Club NXT is het wel een enorme stap."