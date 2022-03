Loodst Philippe Clement Monaco woensdag naar bekerfinale? "Unieke kans om in de geschiedenisboeken te komen"

Dankzij de recente twee op negen is Monaco in de Ligue 1 weggezakt naar een teleurstellende negende plaats. De ploeg van Philippe Clement moet zijn seizoen woensdagavond kleur geven tegen Nantes. De inzet: een ticket voor de eindstrijd van de Coupe de France.

Philippe Clement krijgt de motor van Monaco vooralsnog niet op toerental. Woensdagavond gaan de Monegasken in de halve finale van het bekertoernooi op bezoek bij Nantes. "Het is geen voordeel om buitenshuis te moeten voetballen, want Nantes heeft een sterke thuisreputatie. We zullen er alles aan doen om te winnen."

Voor Monaco is het alweer 31 jaar geleden dat ze de nationale beker gewonnen hebben. "Als ik zie welke grote namen hier sindsdien gepasseerd zijn, dan moet dat een grote uitdaging zijn voor mijn spelers. Zij kunnen zich in de geschiedenisboeken van deze club voetballen, maar dan zullen we twee keer op heel hoog niveau moeten spelen", aldus Philippe Clement.

💬 À une marche du Stade de France, Coach @philippe_clemnt aborde la demi-finale de ce #FCNASM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 1, 2022

De winnaar van Nantes-Monaco neemt het in de finale op tegen Nice of Versailles, een vierdeklasser die het tot in de halve finales heeft geschopt.