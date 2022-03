Vanaken hoeft niks meer te vrezen voor de slag in het gezicht van Frey

Er was nogal wat opschudding nadat Hans Vanaken niet bestraft werd voor zijn vermeende slag in het gezicht van Antwerp-aanvaller Michael Frey. De middenvelder van Club Brugge hoeft daar ook niet meer voor te vrezen.

Ref Lawrence Visser zag het gebeuren niet en VAR Laforge riep de hoofdscheidsrechter ook niet naar het scherm. Daarmee is de kous af, want de Reviewcommissie wordt niet meer gebruikt in 1A na invoering van de videoref.

Veel fans vonden dat Vanaken ook wel een straf verdiende voor die slag. Reglementair kan er nu echter niet meer ingegrepen worden op basis van tv-beelden.