Michy Batshuayi heeft het goed naar zijn zin bij Besiktas. Met elf doelpunten in 22 competitiewedstrijden vindt de Chelsea-huurling vlot de weg naar doel in de Turkse competitie.

Maar ook naast het veld scoort de 39-voudige Rode Duivel. Zo bezocht de 28-jarige spits een basketbalwedstrijd in Istanboel in deze opvallende outfit. Geslaagd of niet: oordeel vooral zelf. Een ding is zeker: opvallen deed Batsman wel in de volle arena.