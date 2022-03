Indrukwekkende speech van Shevchenko voor Milanese derby: "Laat ons deze oorlog samen stoppen"

De speech van de Oekraïense legende werd voor de wedstrijd op de grote schermen van San Siro getoond. Shevchenko riep op tot steun voor zijn thuisland. "Oekraïne wil vrede, en vrede kent geen grenzen. Laat ons samen deze oorlog proberen te stoppen. Wat ons verbindt moet sterker zijn dan wat ons uit elkaar drijft."

De speech van Shevchenko werd op luid applaus onthaald in San Siro. De ex-aanvaller speelde 322 officiële wedstrijden voor AC Milan. Daarin scoorde Sheva 175 doelpunten en leverde hij 45 assists af.

"I ask for your support. The Ukrainian people want peace… Let’s stop this war together."



A powerful moment as a message from Andriy Shevchenko earns an ovation from the San Siro crowd ahead of Tuesday’s Milan Derby 🇺🇦pic.twitter.com/x137o47R7W