Sterkhouder Standard roept fans op om team te steunen: "Al besef ik dat wij onze job niet gedaan hebben"

Standard is bezig aan een dramatisch seizoen. De Rouches ontvangen woensdagavond hekkensluiter Beerschot. Bij winst heeft Standard quasi zekerheid over het behoud.

De Standard-fans lopen al maanden gefrustreerd rond. Ze zijn niet te spreken over hun bestuur, maar ook de spelers werden al enkele keren op de korrel genomen.

Op Instagram deed Nicolas Raskin, in afwezigheid van Arnaud Bodart een van dé Standard-gezichten, een emotionele oproep aan zijn fans.

"Ik weet dat we jullie vaak hebben teleurgesteld en dat wij onze job niet hebben gedaan. Maar één ding is zeker, we hebben jullie steun woensdag nodig", klinkt het.