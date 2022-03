K11 krabbelt terug: volgend seizoen drie degradanten is opeens voor velen geen optie meer

't Is weer die tijd van het jaar. In het voorjaar fluiten de vogels, begint de natuur te herleven en... wordt er gediscussieerd binnen de Pro League over wat eigenlijk al eerder beslist was. En dit keer was het te voorzien: het competitieformat voor volgend seizoen staat weer ter discussie.

Met name het aantal degradanten volgend seizoen. Binnen de Pro League was er in 2021 concensus bereikt dat er nog twee seizoenen met 18 in 1A gespeeld zou worden. Dat was een toegeving aan de K11 om de beloftenteams in de lagere reeksen te kunnen stallen en na het debacle met OHL en Beerschot die beiden moesten promoveren na een beslissing van het BAS.

Volgend seizoen zouden er dus drie degradanten zijn. U merkt wel op dat dit in de voorwaardelijke wijze is geschreven. 'Zouden', want veel clubs van de K11 zijn nu aan het terugkrabbelen. Toen dit beslist werd, was er geen rekening gehouden met dat er nog eens zonder publiek zou gespeeld worden.

De kleinere clubs halen nu aan dat ze de financiële impact van corona nog altijd niet te boven zijn en dat drie degradanten volgend seizoen niet acceptabel is. Je zal maar eens een minder seizoen hebben zoals Zulte Waregem. Veel clubs vrezen dat scenario en halen aan dat er onverantwoorde risico's genomen zullen worden om dat te vermijden. Maar er is wel een tweederde meerderheid nodig om dit te veranderen en dus zal er steun moeten komen van één of meerdere topclubs. Sommigen denken dat ze in de huidige situatie Standard wel zouden kunnen overtuigen. En de wortel van een akkoord over de BeNeLiga zou zo weer op tafel kunnen komen.

Problemen

De Pro League heeft Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club Brugge-CEO Vincent Mannaert een mandaat gegeven om de vereniging van profclubs te leiden de komende maanden en zij weten meteen waar ze voorstaan. Iedereen op één lijn krijgen, wat op dit moment niet makkelijk zal worden.

De volgende Algemene Vergadering van de Pro League lijkt dus weer bijzonder geanimeerd te worden, want bij de grote clubs voelen ze het al aankomen: ze willen niet terug naar 16. Als dat gebeurt, kan dat bijzonder veel problemen met zich meebrengen, want dan staat ook het competitieformat in 1B op losse schroeven.

Voor de G5 is niet teruggaan naar 16 geen optie. Dat betekent dat de twee groeperingen weer loodrecht tegenover elkaar gaan staan. Om een wijziging van het competitieformat erdoor te krijgen zal er de komende weken nog veel gelobbyd worden.