Clement laat van zich horen: "Werk van een coach pas ten vroegste na een half jaar beoordelen"

Het loopt niet meteen zoals hij het verwacht had. Philippe Clement heeft het moeilijk met AS Monaco, maar veel tijd is er niet.

AS Monaco moet volgend seizoen in de Champions League spelen en daarvoor haalde het Philippe Clement weg bij Club Brugge. Maar tot nu toe liep het niet echt van een leien dakje. Ook Clement had op meer punten gerekend in de voorbije wedstrijden. Er resten hem nog twaalf wedstrijden. “Wij blijven hard werken en ik ben er zeker van dat de situatie in ons voordeel zal keren”, zegt Clement op zijn persconferentie. “Ik ben hier nog maar acht weken. Je kan het werk van een coach pas ten vroegste na een half jaar beoordelen. Ik voel ook geen druk want het bestuur heeft onze matchen ook gezien.”





