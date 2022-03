Schalke 04 heeft nieuwe sponsor na wegvallen Gazprom

De Duitse tweedeklasser, Schalke 04, heeft een nieuwe sponsor beet. Na een meer dan vijftien jaar lange samenwerking beëindigden ze het contract met Gazprom door de Russische invasie in Oekraïne.

Schalke 04 maakte zaterdag bekend een overeenstemming te hebben bereikt met Vivawest, een Duits bouwbedrijf dat Gazprom vervangt als hoofdsponsor van de historische club uit Gelsenkirchen.

Schalke 04, momenteel in de tweede Bundesliga, had zijn samenwerking met het Russische bedrijf Gazprom beëindigd na de invasie van Oekraïne door Rusland. De Russische gasgigant was sinds 2006 sponsor van de ex-club van onder andere Youri Mulder.