Waarom de carrière van Mile Svilar nu echt van de grond kan komen, José Mourinho is al sinds 2017 fan: "Hij is een fenomeen"

Eén van de grootste keeperstalenten die bij Anderlecht rondliep, maar te ongeduldig was om zijn kans af te wachten. Mile Svilar vertrok op zijn 17de in Brussel richting Benfica, maar vijf jaar later had hij verwacht daar al eerste doelman te zijn. Bij AS Roma zou hij die kans wel krijgen.

Het bericht kwam vandaag uit Italië: José Mourinho wil Mile Svilar. Dat hoeft geen verrassing te zijn, want The Special One was in 2017 al zwaar onder de indruk van de zoon van Antwerp-legend Ratko Svilar. Svilar ging in de Champions League-match tegen Manchester United wel in de fout, maar achteraf had Mourinho lovende woorden voor hem. "Eén van de grootste talenten die ik al gezien heb", liet hij zich toen ontvallen.

"Svilar zal ooit een grote koffer vol geld kosten", voegde hij er nog aan toe. "Een fenomeen!" Mourinho zegt dat niet dikwijls over een jonge speler. Nu vijf jaar later lijkt hij naar zijn woorden te gaan handelen. Niet dat Svilar bij AS Roma een basisplaats cadeau zou krijgen. Daar staat nog steeds de Portugese legende Rui Patricio onder de lat. De 34-jarige veteraan heeft er ook nog een contract tot 2024. Maar Mourinho denkt dus al aan de opvolging.

Bij Benfica heeft hij nooit echt kunnen doorbreken. Eerst door de concurrentie met Bruno Varela, daarna kwam Grieks international Odysseas Vlachodimos. In totaal speelde Svilar 23 matchen voor het A-team, maar dit seizoen kwam hij nog geen enkele keer in actie. Mourinho wil de nu 22-jarige keeper voor de toekomst, maar zou ook een beurtrol voor hem in gedachten hebben.

Het zou betekenen dat zijn carrière, die hij al zo lang hoopte van de grond te krijgen eindelijk kan beginnen. "Waarom zou ik nu niet kunnen spelen?", vroeg hij zich af op 17-jarige leeftijd bij Anderlecht. Bij paars-wit probeerde men hem toen te kalmeren. Waarschijnlijk - al weet je dat nooit - had hij nu al meer matchen kunnen spelen mits wat meer geduld. Bij Mourinho zal hij alvast vertrouwen voelen...