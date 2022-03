Ajax-aanvoerder boos om commotie na interview waarin hij Overmars leek te verdedigen: "Ik ben erg gevoelig als het over vrouwen gaat"

Dusan Tadic heeft gereageerd op een interview dat hij aan de NOS gaf. Daarin leek hij voormalig technisch directeur Marc Overmars te verdedigen, die ontslagen werd na grensoverschrijdend gedrag. De Serviër was boos dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd werden.

Tadic gaf het interview in het Servisch en meent dat er iets is misgelopen tijdens de vertaling. “Ik bedoelde niet dat het me niet interesseert. Het interesseert me wel, want ik ben erg gevoelig wanneer het over vrouwen gaat”, aldus de Ajax-aanvoerder bij ESPN. “Ik heb thuis veel vrouwen. Twee oudere zussen en twee dochters. Ik bedoelde het niet zo, want natuurlijk interesseert het me. Maar ik weet niet wat er is gebeurd en dan is het niet aan mij om mensen te veroordelen, dat is het belangrijkste punt dat ik wilde maken.”

“Ik ben erg boos, nu je me dit hebt verteld. Ik wil geen miscommunicatie hebben. Als je in jullie taal spreekt, klinkt het misschien anders. Ik wil grote steun voor de vrouwen. Ik weet alleen niet wat er is gebeurd, dus kan ik mensen niet veroordelen. Ik denk dat het goed is dat we erover praten omdat er sprake is van miscommunicatie.”