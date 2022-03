Na alle geruchten wordt het (eindelijk) concreet: 'Niet Chelsea, maar deze club heeft zich officieel gemeld voor Eden Hazard'

Eden Hazard geraakt niet van de bank af bij Real Madrid. De kans is dan ook heel groot dat de Rode Duivel deze zomer andere oorden zal opzoeken. Ondertussen is er één concreet bod binnengekomen in het Estadio Santiago Bernabeu.

De voorbije weken draaide Chelsea FC rondjes op de geruchtenmolen. The Blues hebben er over nagedacht om Eden Hazard terug te halen naar Londen, maar concreet is die interesse nooit geweest. Bovendien is niemand op Stamford Bridge geneigd om de geldbuidel open te trekken. Volgens de Spaanse kranten heeft Newcastle United officieel contact opgenomen met De Koninklijke. The Magpies zijn na de overname én de recente zestien op achttien zeker van het behoud in de Premier League. Hazard moet volgend seizoen één van dé sterren worden van het nieuwe team.