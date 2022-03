Droomt Union al van de titel? "Dat is nu ons volgende doel"

Union is op vier speeldagen van het einde al zeker van play-off 1 en een kans op de titel. Toch willen ze het doel per doel bekijken.

Europees voetbal is een zaak, de titel nog weer een andere zaak. En voorlopig bekijken ze het week per week bij Union.

Titelstrijd

"We willen steeds meer. De titel? We willen nu de reguliere competitie alvast als leider afluisten", aldus CEO Philippe Bormans in Het Nieuwsblad.

"Over de titel spreken zou onzinnig zijn, de punten worden ook nog gedeeld. Te voorzichtig? Het is onze taak om iedereen met de voeten op de grond te houden. Dat zorgt ervoor dat we niemand onderschatten, maar tegelijk dat we nuchter kunnen omgaan met de hoge verwachtingen van de buitenwereld."