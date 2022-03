FC Kopenhagen rouwt: schoonvader speler sneuvelt aan het front in Oekraïne

David Khocholava (29) is een Georgische verdediger die in het verleden nog de kleuren verdedigde van Shakhtar Donetsk. Sinds dit seizoen speelt de international voor Kopenhagen, dat met Jess Thorup een oude bekende aan het roer heeft staan.

In een officieel statement maakte FC Kopenhagen, leider in de Deense hoogste klasse, het treurige nieuws bekend. De club laat daarbij weten dat Kopenhagen de oorlog tegen Oekraïne ten strengste veroordeelt en dat Khocholava de tijd mag nemen om dit verlies, samen met zijn gezin, te verwerken.

For our International followers: It is with great sadness that we have received news that David Khocholava's father-in-law has died while defending his country in the war in Ukraine. Everyone at the club sends their condolences to David and his family. https://t.co/he6N78SGw1