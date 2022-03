Oekraïnse voetbalbond schrapt alle caps van recordinternational "omdat hij zich niet uitsprak tegen de oorlog"

De Oekraïnse voetbalbond is niet mals voor recordinternational Anatolyi Tymoshchuk. De voormalige middenvelder speelde 144 interlands voor zijn land, maar is die nu officieel allemaal kwijt.

De Oekraïnse voetbalbond heeft immers beslist om al zijn interlands en individuele verwezenlijkingen uit hun boeken te schrappen omdat Tymoshchuk zich nog niet uitgesproken heeft tegen de oorlog. Om een en ander in context te zetten: Tymoshchuk is momenteel assistent-coach van Zenit St.-Petersburg en zit nog altijd in Rusland.

Daar staan er zware gevangenisstraffen op kritiek op de oorlog. De 42-jarige assistent zou dus opgepakt kunnen worden voor kritiek op het regime van Poetin, zeker omdat hij bekend is en veel mensen zou bereiken. Niet evident om je dan uit te spreken.