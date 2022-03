Ex-Ajacied antiheld in afgang tegen Bayern München: "Hij kan er niet zoveel van"

RB Salzburg ging dinsdag met de billen bloot bij Bayern München (7-1). Met drie doelpunten in 23 minuten werd Robert Lewandowski de held. Voor zijn bewaker Maximilian Wöber werd het een duel om snel te vergeten.

De 24-jarige Oostenrijker, die in het verleden voor Ajax en Sevilla speelde, beging twee strafschopovertredingen en zag er ook bij het derde tegendoelpunt niet best uit.

Bij Ziggo Sport was analist Rafael van der Vaart meedogenloos voor de prestatie van de ex-Ajacied. "Die eerste strafschop is zo dom. Bij die tweede is hij weer te laat. Met zo'n slimme spits weet je wat hij gaat doen. Het was een beetje jeugdvoetbalachtig. En bij dat derde doepunt verliest Wöbertje weer een duel", aldus Van der Vaart. "Wat er daarna gebeurt, is ongelooflijk."

"Bij Ajax was hij al geen hoogvlieger en nu speelt hij gewoon in de Champions League. In dit soort wedstrijden merk je gewoon dat hij er eigenlijk niet veel van kan."